Flamengo dá folga para quarteto uruguaio

Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira e já se prepara para o jogo contra o Criciúma. Diante disso, o Rubro-Negro montou um planejamento especial em relação aos uruguaios que retornam da Copa América.

Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta chegam ao Brasil no início da noite desta segunda e se reapresentará ao Flamengo somente na manhã de quarta. A decisão aconteceu em acordo entre a comissão técnica, o departamento médico e o departamento de futebol.

O Uruguai terminou a Copa América com o terceiro lugar após vencer o Canadá. A opção por folga se dá pela necessidade de descanso em função do período de seis jogos em 13 dias.

Contra o Criciúma, aliás, a expectativa é que Tite conte com todos os jogadores do plantes à disposição, inclusive Bruno Henrique. Além do camisa 27, os uruguaios também devem ir para o jogo.

