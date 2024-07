Jogadores do Vitória serão negociados após confusões, afirma presidente

Os atletas Dudu e Rodrigo Andrade não atuam mais pelo Vitória. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Fábio Mota. Os dois jogadores foram agredidos após serem flagrados em um bar por membros de uma torcedora organizada do clube rubro-negro.

Todavia, o dirigente lamentou a agressão aos jogadores, mas alega, portanto, que não existem mais condições de vestirem a camisa do Vitória.

“Sentamos, conversamos com procuradores, jogadores, que não têm condição mais de jogar no Vitória esse ano”, disse Fábio em entrevista ao ge.

Situação de Dudu será analisada no Vitória

Dudu e Rodrigo, entretanto, não completaram os sete jogos no Brasileirão e podem atuar em outra equipe da Série A. Assim, a intenção da diretoria inicialmente é emprestar esses jogadores. Fábio, aliás, analisa serem casos diferentes. A decisão por Rodrigo foi tomada antes mesmo da agressão. O atleta faltou ao treinamento de domingo e não justificou.

“Rodrigo Andrade, com certeza (não joga mais no Vitória). O Dudu, conversemos com ele, ouvirá as versões. A gente precisa ouvir. O Rodrigo Andrade a gente já ouviu. Teve um episódio no final de semana que ele foi filmado, na folga dele, tudo bem. Mas no domingo ele não compareceu no treino, não deu justificativa. Mas Dudu a gente está esperando ele se recuperar para sentar, conversar e ouvir a versão dele”, resumiu o dirigente.

Contundo, o caso de Dudu ainda será discutido. Ele tem contrato até 2027 e, desse modo, o presidente evita fechar as portas do clube para ele.

