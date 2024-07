Fluminense e Douglas Costa se aproximam de acordo para rescisão de contrato

Douglas Costa está de saída do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense e Douglas Costa se aproximaram para dar fim a sua relação. As partes encaminharam um acordo, e a expectativa é que o atacante assine a rescisão contratual nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do “ge”.

O contrato de Douglas Costa, inclusive, com o Fluminense era de produtividade. Desta maneira, o clube, portanto, não irá pagar uma quantia alta para interromper o vínculo com o jogador.

Pelo Fluminense, Douglas Costa, aliás, disputou 22 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele conquistou o título da Recopa Sul-Americana de 2024. O atacante, inclusive, não agradou à torcida, recebeu muitas críticas durante a rápida passagem pelo Tricolor e ainda passou um bom tempo lesionado.

Antes de chegar ao Fluminense, Douglas Costa, aliás, estava praticamente acertado com o Samsunspor, da Turquia, mas uma ligação de Fernando Diniz fez com que mudasse de ideia.

“Tinha tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. A última vez foi o Guardiola no Bayern de Munique”, contou Douglas, quando chegou ao Rio de Janeiro, em janeiro.

