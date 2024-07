Rosario Central x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (16), o Internacional viaja até a Argentina para encarar o Rosario Central, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pelos playoffs da Conmebol Sul-Americana 2024. É primeiro jogo do confronto que definirá um dos classificados para as oitavas de final para a sequência do torneio continental.

O Rosario Central, que vive um momento de irregularidade com quatro jogos sem vitórias, terminou em terceiro lugar no Grupo G da Libertadores, retornando à disputa da Sul-Americana pela primeira vez desde 2021. Do outro lado, o Inter, aliás, tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil diante do Juventude e a demissão de Eduardo Coudet.

Onde assistir

A partida entre Rosario Central e Internacional pela Sul-Americana terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Como chega o Rosario Central

O Rosario Central, aliás, não poderá contar com o meia Francis Mac Allister, que permanece fora por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Agustin Bravo, aliás, sofreu a mesma lesão e segue fora desde abril. Por fim, Abel Hernández está com lesão na coxa e Tomas O’Connor, aliás, segue afastado por um problema na hérnia.

Como chega o Internacional

O Colorado precisa mostrar resultado após a eliminação para o Juventude pela Copa do Brasil. Ainda sem treinador, o Inter, inclusive, não vence há seis jogos, sendo três derrotas e três empates. A equipe terá retorno de Rochet ao gol, após a disputa da Copa América. Contudo, não terá Fernando, que saiu machucado da partida contra o Juventude. Vitão está negociando com o Real Betis e não foi relacionado. Além dele, Borré é outro desfalque. O Inter, aliás, justificou a ausência pela dificuldade de logística depois do atraso do início da final da Copa América e a distância até Rosario.

O técnico Pablo Fernandez, inclusive, relacionou 22 jogadores e poderá contar com Renê, de volta após cumprir protocolo de concussão. Além do lateral, goleiro Fabrício, inclusive, está de volta à equipe.



Rosario Central x Internacional

Playoffs da Sul-Americana

Local: Estádio Gigante de Arroyito, Santa Fe (ARG)

Data e hora: 16/07/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel, Mallo, Komar, F. Rodriguez; Cerrudo, Ibarra, Martinez, Lovera; Copetti, Modica. Técnico: Miguel Ángel Russo

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Lucas Alario. Técnico: Pablo Fernández

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do Chile)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

