Com Internacional de olho, Sérgio Conceição afirma não querer trabalhar no Brasil

Sérgio Conceição nega possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro

A possibilidade de o Internacional contratar o técnico Sérgio Conceição acabou rapidamente. Conforme o jornal A Bola, de Portugal, noticiou, ele não tem intenção de trabalhar no futebol brasileiro.

O nome de Sérgio no clube gaúcho foi debatido nas imprensas brasileira e portuguesa. Assim, um trecho do jornal relata que o comandante de 49 anos conversou apenas por cortesia. Outro entrave para a chegada do português é a parte financeira. Afinal, no Porto, o salário era de 3,5 milhões de euros anuais, segundo o jornal português Record. Convertendo para o real, o valor fica em R$ 20,77 milhões pela cotação atual, cerca de R$ 1,73 milhão mensais.

“Sérgio Conceição garantiu que falou com o presidente do Internacional apenas por cortesia e que uma mudança para o futebol brasileiro não está nos seus planos imediatos”, diz uma parte da entrevista ao jornal A Bola.

Pablo Fernandez será o treinador do Internacional contra o Rosario, da Argentina

Desse modo, o Internacional segue na busca por um treinador após a demissão de Eduardo Coudet. O nome de Roger Machado, que está no Juventude, é uma das alternativas da diretoria colorada. Enquanto não encontra um novo comandante, Pablo Fernandez assume como interino e comandará o time contra o Rosario Central nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito, em Rosario, pelo playoff da Copa Sul-Americana.

