Fluminense pretende comprar zagueiro brasileiro que atua no Peru

O Fluminense segue bem atento na janela de transferências do meio de ano. Após regularizar Thiago Silva, o Tricolor vai em busca de outro defensor. O clube fez uma oferta alta para tirar o zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal, do Peru. A ideia inicial era empréstimo, mas agora quer comprar em definitivo o atleta. A informação inicial é da Trivela.

De acordo com a informação, o Fluminense pretende investir US$ 2,2 milhões (R$ 12 milhões) pela contratação do zagueiro de 27 anos. As negociações se iniciaram na semana passada com a tentativa de empréstimo, mas o time peruano só deseja a venda. O defensor, aliás, gostou da proposta salarial do Fluminense, e os clubes, agora, discutem o valor da transferência.

No futebol brasileiro, Ignácio disputou a Série A pela Chapecoense, em 2021, e um jogo pelo Bahia, por onde atuou na Série B, em 2022. Negociado com o Sporting Cristal a pedido de Tiago Nunes, ele se tornou referência no futebol peruano nas últimas duas temporadas.

Até o momento, o Fluminense já anunciou com o zagueiro Thiago Silva e acertou empréstimo de Nonato, que pertence ao Santos. O atacante Kevin Serna também fechou e chega ao Rio nesta terça-feira. Além deles, o Flu negocia com o volante uruguaio Facundo Bernal, do Defensor-URU.

