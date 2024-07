Santos derrota Ituano e reassume a liderança da Série B

Nesta segunda-feira (15), o Santos derrotou o Ituano por 2 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B. Os gols saíram através de Pituca e Guilherme, ambos na etapa inicial. Com o placar, o Peixe alcançou a marca de 28 pontos e aparece na liderança do torneio nacional. Enquanto isso, o Galo está na penúltima colocação, com 11 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos encara o Vila Nova-GO, fora de casa. O Ituano também joga longe do seu estádio. Desta vez, o rival será o CRB, no Rei Pelé.

Primeiro tempo avassalador do Santos

Melhor tecnicamente, o Santos iniciou o jogo em cima do Ituano. Sem dar descanso, o Peixe sufocou e não demorou para construir a vitória. Aos 9 minutos, Pituca completou na entrada da área e venceu o goleiro Saulo. Pouco depois, Otero foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Guilherme parou no goleiro, mas não desperdiçou o rebote, 2 a 0.

Com o placar folgado, o Santos não tirou o pé do acelerado e foi em busca de tornar a vitória uma goleada. Porém, as chances de Aderlan e Serginho pararam em boas defesas do goleiro Saulo.

Segundo tempo e nada de gols

Na etapa final, o Santos permaneceu melhor em campo. O time de Carille não tirou o pé do acelerador e evitou qualquer surpresa do adversário. A melhor chance veio com Otero. Na cobrança de falta, a bola desviou na barreira e explodiu no poste do goleiro Saulo. Por outro lado, o Ituano, mesmo com as mudanças táticas de Alberto Valentim, pouco deu trabalho ao goleiro Gabriel Brazão. Na principal oportunidade do jogo, Bruno Alves saiu na cara do goleiro e viu Brazão salvar. Na sobra, ele jogou para dentro da área. Escobar tentou salvar e por muito pouco não fez contra.

Nos acréscimos do jogo o lance mais inacreditável veio através do Santos. Em rápida jogada pela direita, Miguelito surgiu livre na grande área e finalizou de forma fraca. A bola sobrou para Willian. Sozinho, o atacante virou e chutou por cima do gol.

SANTOS 2 X 0 ITUANO

15ª rodada da Série B-2024

Data: 15/7/2024 (segunda-feira)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: ( pagantes)

Renda: R$

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont, aos 35/2ºT), Jair Paulo, Gil e Escobar; João Schimidt, Diego Pituca (Rincón, aos 41/2ºT) e Serginho (Miguelito, aos 23/2ºT); Otero, Guilherme (Pedrinho, aos 23/2ºT) e Julio Furch (Willian, intervalo). Técnico: Fábio Carille.

ITUANO: Saulo; Lucas Dias, Vinicius Poz (Bruno Xavier, intervalo), Claudinho, Wálber e Kauan Leal; Rodrigo (Bruno Alves, aos 26/2ºT), Gabriel Falcão (Aluísio, aos 33/2ºT) e Miquéias; Vinicius (Leozinho, aos 26/2ºT) e Zé Eduardo (Neto Berola, aos 37/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.

Gols: Pituca 9’/1°T (1-0); Guilherme 17’/1ºT (2-0)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Wagner Junior Bonfim Ledo (PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: (SAN) Rodrigo, Lucas Diaz, Wálber (ITU)

Cartão vermelho: –

