Richard Ríos tem multa alta para sair do Palmeiras; veja o valor

O volante Richard Ríos, atualmente no Palmeiras, foi um dos destaques da Copa América 2024. O meio-campista jogou bem pela Colômbia e, como não poderia ser diferente, entrou na mira dos clubes do futebol europeu.

Apesar de conviver com as especulações em torno do jogador, a diretoria do Verdão está tranquila da permanência. O principal motivo é o valor da multa rescisória na casa dos € 100 milhões (cerca de R$ 595 milhões na cotação atual), de acordo com o Nosso Palestra.

Além disso, outro ponto que ajuda a segurar o meio-campista é a decisão de não vender peça importante durante a temporada. Assim sendo, Richard Ríos só deixaria o Palmeiras mediante a multa do contrato.

Internamente, o Verdão também enxerga o atleta tranquilo em relação a sua permanência. Richard Ríos é querido pelo grupo e não pretende forçar a barra para sair.

Vale citar, que a sua contratação ocorreu em abril de 2023. Na época, o Alviverde desembolsou R$ 6 milhões ao Guarani, clube onde ele despontou no Paulista do ano passado.

Desde a sua chegada ao Palmeiras, Richard Ríos tornou-se peça importante de Abel Ferreira. Ele ajudou o time nas conquistas do Campeonato Brasileiro 2023 e Paulistão 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.