Corinthians x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (16), Corinthians e Criciúma se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Neo Química Arena e a bola começa a rolar às 21h (de Brasília). O Timão está na 17ª colocação e dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Tigre está na 14ª posição.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Criciúma será transmitido pelo Premiere, a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

Com apenas duas vitórias em 16 rodadas, o cenário do Corinthians é dramático. Por conta disso, a principal aposta é a estreia do técnico Ramón Díaz. Em menos de uma semana no clube, a sua missão é mudar o astral do elenco e sair de campo com o triunfo. Na escalação, o argentino pode promover as entradas do goleiro Hugo Souza e volante Alex Santana, que foram contratados na semana passada. Além deles, Fágner, recuperado de lesão, fica como opção de banco.

Como chega o Criciúma

O Tigre promete jogar com o psicológico do Corinthians. O Criciúma sabe que o duelo será carregado de tensão e embarcou rumo a São Paulo com a expectativa de conquistar ao menos um ponto. Sendo assim, uma possibilidade é atuar com três zagueiros e travar o jogo do rival. O principal desfalque é no ataque, com Yannick Bolasie, lesionado.

CORINTHIANS X CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data e horário: 15/7/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza (Matheus Donelli); Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Alex Santana) e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Ramón Díaz.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus e Matheusinho; Arthur Caíke e Eder. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

