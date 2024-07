Presidente da Federação Colombiana de Futebol foi preso na final da Copa América

O incidente aconteceu quando, após o final da partida, a entrada de Jerusún no gramado junto com um de seus filhos e outros familiares para a cerimônia de premiação foi proibida - (crédito: Getty Images via AFP)

O presidente da Federação Colombiana de Futebol (FCF), Ramón Jesurún, foi preso em Miami em um incidente ocorrido durante a final da Copa América, de acordo com boletim de ocorrência divulgado nesta segunda-feira (15).

Segundo a polícia do condado de Miami-Dade (Flórida), Jerusún, de 71 anos, foi detido sob a acusação de "agressão a policial/funcionário".

Na noite de domingo, houve caos nos acessos ao Hard Rock Stadium, palco da final do torneio continental, em que a Argentina derrotou a Colômbia na prorrogação por 1 a 0.



Correria, empurra-empurra e inclusive a tentativa de invasão de alguns torcedores pelos dutos de ventilação do estádio, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, atrasaram o início da partida em uma hora e 20 minutos.

O incidente em que Jerusún estava envolvido aconteceu quando, após o final da partida, a entrada do dirigente no gramado junto com um de seus filhos e outros familiares para a cerimônia de premiação foi proibida, segundo informações do jornal colombiano El Tiempo.

O filho do dirigente teria confrontado o membro da segurança do local que negou o acesso ao campo.

Jerusún, que além de comandar FCF acumula o cargo de vice-presidente da Conmebol, também se envolveu na confusão antes da intervenção de agentes da polícia, explicou o El Tiempo.

O dirigente enfrenta um processo na Colômbia, onde um tribunal impôs a ele uma multa de US$ 80 mil (R$ 436 mil na cotação atual) por participar de um esquema para desviar e revender ingressos para os jogos da seleção colombiana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Um tribunal está examinando recurso de Jesurún contra essa punição.