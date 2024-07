Flamengo volta a enfrentar o Criciúma após cerca de dez anos

O Flamengo se prepara para jogar contra o Criciúma no sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, as equipes voltam a se enfrentar após cerca de dez anos. O logo período se deve ao fato do time catarinense ficar fora das últimas edições da Série A. Assim, o J10 mostra para você o retrospecto entre os times.

Na história do confronto, Flamengo e Criciúma já se enfrentaram em 15 oportunidades. O time carioca leva a melhor, com oito vitórias, quatro empates e três derrotas. O último jogo foi no dia 23 de novembro de 2014, no Castelão. O jogo terminou 1 a 1. O gol rubro-negro foi de Elton.

Relembre a última vitória do Flamengo diante do Criciúma

Aliás, também foi em 2014 que o Flamengo bateu o Criciúma pela última vez, no dia 24 de agosto. O confronto foi no Estádio Heriberto Hülse, casa do time catarinense. Treinado por Vanderlei Luxemburgo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo da Silva e Lucas Mugni (ambos saíram do banco). Naquele ano, o Mais Querido terminou a competição na décima posição.

O time que entrou em campo foi: Paulo Victor; Leonardo Moura, Marcelo, Wallace e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo (Lucas Mugni) e Canteros; Everton, Nixon (Eduardo da Silva) e Arthur (Gabriel).

Situação do Flamengo no Brasileirão de 2024

O Flamengo, de Tite, está na terceira colocação do Brasileirão, com dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Assim, precisa vencer o confronto na Arena BRB Mané Garrincha e torcer por um tropeço do rival e do Palmeiras, segundo colocado, com a mesma pontuação do Alvinegro. As equipes, aliás, se enfrentam no meio da semana.

