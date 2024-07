Palmeiras anuncia renovação de contrato com a Puma

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira (16), a renovação de contrato com a Puma, para o fornecimento de material esportivo do time. Assim, o acordo do clube com a empresa agora é válido até o fim de 2028. No anúncio, o Alviverde ressaltou que a união tem gerado bons frutos, como 11 títulos nos últimos anos.

“Estamos muito felizes com a sequência da PUMA como parceira de materiais esportivos do Palmeiras. Trata-se de uma empresa que vem demonstrando grande comprometimento e respeito com o nosso clube”, disse a presidente Leila Pereira.

“A parceria com a PUMA tem sido extremamente vitoriosa, tanto dentro quanto fora de campo, e seguiremos trabalhando juntos para fortalecer a relação das nossas marcas com a Família Palmeiras”, completou.

Parceria de sucesso

Até o momento, ambas as partes não confirmaram os valores da negociação. Antes da renovação, o Verdão arrecadava cerca de R$ 40 milhões por ano com o fornecimento de material esportivo. A parceria, portanto, contemplará o fornecimento de material esportivo para os times masculino e feminino

“Junto com o Palmeiras, nossa prioridade será continuar a dar voz aos sentimentos dos torcedores alviverdes, traduzindo essa paixão pelo clube em produtos e campanhas que engajem e promovam o esporte”, reforçou Charlie Gagliardi, presidente da PUMA no Brasil. “Agradecemos à presidente Leila e toda equipe do Palmeiras pela confiança depositada novamente no nosso trabalho”, frisou a empresa.

Vale lembrar que esta parceria teve início na temporada de 2019. Com o novo vínculo, serão pelo menos dez anos da marca produzindo o material esportivo para o Palmeiras. Antes da renovação, aliás, o clube abriu concorrência e recebeu sete ofertas de empresas interessadas em patrociná-lo, mas preferiu dar sequência ao projeto.

Por fim, desde 2019, o clube conquistou 11 títulos: Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa (2023).

