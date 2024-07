Militão aluga mansão próxima à casa onde Karolline vive com Léo Pereira

O zagueiro do Real Madrid Éder Militão escolheu o Rio de Janeiro para passar o seu período de descanso antes do início da temporada europeia. As férias terão também um significado especial, já que ele casou com Tainá Castro. Assim, o defensor brasileiro decidiu alugar uma mansão na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste da cidade.

A coincidência é que o jogador dos Merengues e sua esposa vão ficar a poucos quilômetros de distância de onde moram seus ex-companheiros. Afinal, há pouco mais de um mês, Léo Pereira comprou um imóvel na mesma região. O planejamento do zagueiro do Flamengo é viver com Karolline Lima na residência.

Anteriormente, Léo Pereira morava em uma casa alugada no Itanhangá, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, sua companheira também passava a maior parte do tempo. Aliás, o apartamento em São Paulo que ela residia com a filha, no qual a responsabilidade de parte dos custos era de Militão por ser pai da criança, foi devolvido à imobiliária.

Militão, que é natural de São Paulo, preferiu passar as férias na Cidade Maravilhosa. Exatamente para acelerar o processo de mudança da esposa. Afinal, a intenção de Tainá é ir morar com o defensor da Seleção Brasileira junto com seus filhos, que são frutos do relacionamento com Léo Pereira.

Militão e Tainá são esperados nos próximos dias no Rio

Tainá e Militão estão curtindo férias na Disney com familiares e amigos depois da disputa da Copa América nos Estados Unidos. Mesmo assim, o próximo destino deles é o Rio de Janeiro, onde vai ocorrer a festa que Vini Jr. fará com duração de três dias. Desde a separação, o zagueiro do Real Madrid e Karolline Lima já travaram diversas disputas judiciais, assim como troca de provocações na internet.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook