Alex Teixeira celebra mais um retorno ao Vasco: ‘Minha segunda casa’

Alex Teixeira fala sobre mais um retorno ao Vasco, agora com Philippe Coutinho e Souza - (crédito: - Foto: Reprodução/Vasco TV)

Terceiro reforço do Vasco nesta janela, Alex Teixeira falou sobre seu retorno ao clube do coração. Assim, o jogador, que fará sua terceira passagem pelo Cruz-Maltino, chega junto dos amigos Philippe Coutinho e Souza, também formados na base do clube carioca.

“Muito importante estar aqui de volta, minha segunda casa. Toda vez que eu tiver oportunidade de voltar para o Vasco, eu voltarei com certeza. O clube que me formou, que me deu todo apoio, e estou muito feliz de estar voltando novamente”, disse à VascoTV.

“Eu nunca deixei de falar com eles, a gente sempre se falava por mensagem, às vezes nos encontrávamos na minha casa ou em outro lugar. Todos são parceiros”, completou.

Carinho de Payet

O jogador deixou o clube no fim de 2023 e agora reencontra companheiros. Entre eles, está Dimitri Payet, que já demonstrou ter carinho pelo amigo. Agora, Alex retorna com o Vasco em outro momento, visto que venceu os últimos três jogos sob a batuta de Rafael Paiva.

“Fiquei muito feliz pelo carinho que o Payet tem por mim, igual tenho por ele. Foi uma das primeiras pessoas que encontrei, foi um dos jogadores que criei amizade muito grande. Estou aqui de novo para reviver essa parceria”, salientou.



“Estou muito feliz pelo momento que o Vasco está vivendo agora, super importante retornar neste momento. Espero que continue assim, o ambiente é maravilhoso, feliz de fazer parte desta nova equipe. Nesse sentido, agradeço muito pelo carinho que venho recebendo desde a minha saída. Espero que continuem apoiando a gente, que vamos dar o resultado em campo”, concluiu o reforço.

