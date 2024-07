Presidente da Federação Colombiana de Futebol é detido após final da Copa América

O presidente da Federação Colombiana de futebol, Ramón Jesurún, acabou detido em Miami após um incidente com seguranças do Hard Rock Stadium. A confusão começou quando o representante tentou acessar o gramado para cerimônia de encerramento da Copa América 2024, no último domingo (14). Um dia depois, no entanto, pagou uma fiança de cerca de 2 mil dólares para ser liberado.

A detenção de Jesurún ocorreu momentos após a derrota da Colômbia para Argentina, por 1 a 0, pela decisão da Copa América. Segundo arquivo policial do condado de Miami-Dade (Flórida), Ramón acabou preso sob acusação de “agressão a policial/funcionário”. Cabe pontuar que as autoridades também levaram o filho do representante colombiano.

O QUE ACONTECEU

Jesurún estava acompanhado de familiares quando tentou acessar os gramados do Hard Rock Stadium para cerimônia de premiação da Copa América. No entanto, segundo o colombiano, os agentes locais impediram sua passagem mesmo após apresentação da credencial de ”acesso total”.

A confusão evoluiu e terminou em briga generalizada na parte interna do estádio em Miami, que também teve tumulto nos acessos. Jesurún acabou detido junto com o filho, mas ambos foram liberados pela polícia após pagamento de fiança – cerca de R$ 10.800 na cotação atual da moeda americana.

“Anteriormente, eu insisti (com o segurança) para que eu entrasse mas ele me empurrou, uma briga ridícula e desnecessária começou”, disse Jesurún ao jornal local El Heraldo.

REPERCUSSÃO

A detenção de Ramón Jesurún e seu filho repercutiu mundialmente e motivou debates nas redes sociais. A predominância de opiniões, no entanto, tratam o caso do representante colombiano como consequência de um destempero emocional. Há, inclusive, quem avalie o comportamento dos dois como ‘vergonha global’.

“O que aconteceu com Ramón Jesurún, presidente da Federação Colombiana de Futebol, e seu filho é uma vergonha global. Tem que destituí-lo do cargo, não podemos continuar a tolerar pessoas que, sob qualquer desculpa ou ideologia, apelam à violência. Vergonhoso”, escreveu Enrique Gómez, advogado colombiano, em seu perfil no X.

Los noticieros de la Florida están mostrando en horario estelar al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol arrestado, muy vergonzoso pic.twitter.com/jeTOlnikyl — José Caparroso (@JoseCaparroso) July 15, 2024

MAIS CONFUSÃO NA COPA AMÉRICA

O Hard Rock Stadium, um dos principais palcos para próxima edição de Copa do Mundo, virou cenário de guerra durante e após a final da Copa América 2024. Torcedores sul-americanos tentaram acessar o estádio sem ingressos e causaram uma confusão generalizada, com pessoas pisoteadas e outras feridas. Alguns, inclusive, usaram o duto de ventilação do local para acompanhar a decisão.

O organizadores do evento estão tratando o grupo de torcedores como ‘criminosos’ e se juntaram com a Polícia para identificá-los. A ideia é responsabilizá-los e puni-los pelo ocorrido antes do jogo entre Colômbia x Argentina, no último domingo.

