Zenit recua em negociação com Flamengo e oferece renovação para Claudinho

O Flamengo estava bem próximo da contratação de Claudinho, do Zenit. No entanto, depois dos clubes se acertarem financeiramente, os russos recuaram nas negociações e ofereceram uma renovação de contrato ao meio-campista. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Assim, os dirigentes rubro-negros, que antes estavam próximos, agora se distanciaram da contratação do jogador. O clube carioca pretendia pagar 18 milhões de euros (R$105 milhões) pela compra do atleta. No entanto, os russos, que haviam concordado com os valores, voltaram atrás.

Claudinho quer jogar no Flamengo

Claudinho, por sua vez, segue interessado em jogar no Flamengo. O meio-campista enxerga com bons olhos um retorno ao Brasil, pois acredita que tem mais chances de ser convocado novamente para Seleção. O sonho do jogador é participar da Copa do Mundo de 2026.

O recuo do Zenit não interfere na ambição do Flamengo. Afinal, os dirigentes rubro-negros seguem confiantes e interessados na contratação do meio-campista. A expectativa é que novas conversas aconteçam nesta janela de transferências. A vontade do jogador pode ser um diferencial.

Com passagens por Corinthians, Bragantino e Ponte Preta, Claudinho está no Zenit desde 2021. O meio-campista, que atua como um clássico camisa 10, se consolida pela qualidade e finalização. O jogador é um desejo antigo dos dirigentes rubro-negros.

