Federação da França pedirá punição a jogadores da Argentina por racismo

A Federação de Futebol da França garante que vai pedir punição a jogadores da seleção da Argentina por atos racistas. Isso porque a entidade promete que enviará vídeo à Fifa como prova do crime. A informação é da agência de notícias “AFP”.

Tal movimentação foi indicada por uma fonte que tem conexão com a Federação Francesa de Futebol (FFF). Ainda por cima, haverá uma notificação à organização que gerencia o futebol argentino antes do envio do pedido de sanção para a Fifa. Os atletas argentinos entoaram cânticos racistas em alusão aos jogadores que defendem a seleção da França e tem origens africanas. Além disso, as frases também se adequam à transfobia.

Detalhes do caso de racismo contra jogadores da seleção da França

No caso, o episódio ocorreu após a conquista da Copa América, em que o time albiceleste venceu a Colômbia por 1 a 0, na prorrogação. A decisão do torneio ocorreu no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, no último domingo (14).

“Olha, corre a bola, eles jogam pela França, mas são todos de Angola, seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês. Que bom que eles vão correr, são comedores de ‘trav*****s’ como o maldito Mbappé”, cantam no vídeo.

A origem da gravação é de uma live que o meio-campista Enzo Fernández abriu em sua conta do Instagram. Ao perceber o teor da música, ele encerra a transmissão. A torcida da Argentina foi quem começou a entoar esta canção, ainda em 2022, logo após a decisão da Copa do Mundo, que teve a França e a seleção albiceleste como as finalistas. Vale relembrar que no tempo normal houve um empate em 2 a 2, com nova igualdade em 1 a 1 na prorrogação, e os Hermanos venceram na disputa de pênaltis.

