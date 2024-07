Atlético oficializa a contratação de Fausto Vera

Fausto Vera foi anunciado como novo jogador do Atlético - (crédito: Foto: Divulgação/Atlético)

O Atlético confirmou, nesta terça-feira (16), a contratação do volante Fausto Vera, ex-Corinthians. O novo vínculo será de três temporadas.

A negociação entre Vera e Atlético durou mais de um mês, desde o momento que o diretor de futebol Victor Bagy fez contato até a concretização. A burocracia junto ao Corinthians e o Argentinos Juniors foi o maior problema. A maneira como o Galo faria o pagamento também conturbou a negociação.

Para contratar o volante, o Atlético precisou pagar 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões), além de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) por metas em contrato. O valor é por 70% dos direitos do jogador.

Pesou a favor do Atlético o nome de Gabriel Milito. O treinador trabalhou com Vera no Argentinos Juniors. Aliás, o treinador indicou o atleta para o Galo.

Essa é a quarta contratação dessa janela de transferências do Atlético. Antes do argentino, o Galo contratou também os zagueiros Junior Alonso e Lyanco, além do meia Bernard.

