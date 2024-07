Saiba quem é a espanhola que surgiu abraçada com Neymar

Uma foto de Natalia Beciu com Neymar foi suficiente para alimentar o imaginário sobre a relação envolvendo a influenciadora e o astro brasileiro. A jovem de 24 anos fez uma publicação com o jogador do Al-Hilal, onde os dois aparecem abraçados e de mãos dadas. Mas afinal, quem é a espanhola?

Nas redes sociais, a influenciadora soma mais de 137 mil seguidores, utilizando o perfil para compartilhar fotos entre momentos de lazer e trabalho. Beciu se diz cofundadora de cinco empreendimentos na cidade de Barcelona, na Espanha.

E não é só Neymar que parece ter a admiração da jovem. Beciu possui fotos na torcida pelo tenista espanhol Carlos Alcaraz, tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon. Neste último torneio, inclusive, a jovem realizou um de seus sonhos.

“Acho que durante toda a minha vida eu queria ir a Wimbledon. Uma coisa a menos para realizar. Obrigado, Alcaraz”, agradeceu.

Natalia Beciu também possui fotos de momentos no Brasil. A espanhola passou o Ano Novo de 2021 no país, registrando momentos no Rio e em cidades da Bahia. Em 2023, voltou a repetir a dose, desta vez com Neymar e seus “parças”.

Apesar das especulações, Beciu e Neymar nutrem uma relação de amizade. O jogador do Al-Hilal, inclusive, reatou a relação com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, sua filha do meio.

Volta de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi decidiram retomar o relacionamento após um momento de turbulência na relação. O casal oficializou a volta ao se beijar publicamente em um show. Os dois têm feito trocas públicas de carinho nas redes sociais, reforçando o momento de reconstrução da relação.

