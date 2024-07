Ídolo do Liverpool desabafa sobre a Inglaterra: ‘Não somos o Brasil’

Após a derrota da Inglaterra na final da Eurocopa, o ex-jogador James Carragher falou sobre a decepção com o resultado. O ídolo do Liverpool usou a Seleção Brasileira para abordar a falta de títulos dos Three Lions.

Atualmente comentarista na SkySports, da Inglaterra, Carragher avaliou a expectativa criada em cima da seleção de seu país com a realidade nos últimos torneios disputados.

“Não somos um país que ganha troféus. Não somos o Brasil. Não somos uma seleção que tem a tradição de ganhar títulos por muitos anos. Sim, nós queremos mudar isso”, disse.

O ex-jogador também comparou o interesse gerado entre clubes e entre seleções. Para Carragher, os principais técnicos do mundo colocam em segundo plano na carreira a vontade de dirigir a seleção de um país.

“Não vejo muitos treinadores abrindo a boca e dizendo “sim, eu vou assumir o trabalho de Gareth Southgate”. Não há muito espaço para melhorar nesse sentido. Continuamos obcecados por ótimos treinadores de nível internacional. Eu posso garantir que a maior parte dos ingleses, 90 ou 95%, não conhecia o treinador da Espanha antes da Eurocopa. Nunca ouviram falar dele. Os melhores técnicos estão na Champions League, porque é onde eles querem estar. Futebol internacional, para mim, é sobre os jogadores”, completou.

A declaração do ídolo do Liverpool foi dada antes do anúncio da saída de Gareth Southgate do comando da Inglaterra. O técnico pediu demissão nesta terça-feira, poucos dias após o vice na Euro. Em 2011, Carragher afirmou que seria uma vergonha os Three Lions terem um técnico estrangeiro à frente da seleção.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.