Vini Jr faz pegadinha com visitantes em museu de cera

O atacante brasileiro Vini Jr vai virar estátua. O jogador do Real Madrid esteve no Madame Tussauds, em Nova Iorque, na última segunda-feira (15), para realizar medidas de seu futuro modelo em cera.

No local, além de registrar suas dimensões, Vini fez pegadinhas com visitantes, arrancando risadas de quem buscava uma foto com a “estatua” do jogador. A brincadeira serviu como anúncio da criação de sua própria estátua, que será inaugurada no ano que vem.

“Estou muito animado para ganhar minha estátua de cera no Madame Tussauds! É um jeito muito legal dos fãs se conectarem comigo. Mal posso esperar para ver como vai ficar e dividir com todo mundo”, disse Vini.

Confira a pegadinha:

Vini Jr fingindo ser uma estátua e impressionando fãs em Nova Iorque. ???? Divulgação/Madame Tussauds pic.twitter.com/viYXPadoel — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 16, 2024

Gerente de marketing do Madame Tussauds New York, Tiago Mogadouro se mostrou empolgado com o “novo reforço” do museu.

“Vini Jr. é um jogador de futebol incrível e nós mal podemos esperar para recebê-lo em nossa família de estrelas de cera”, disse, antes de completar:

“Sua personalidade alegre, carinhosa e contagiante fez sua aparição surpresa de hoje um evento memorável para todos. Nós sabemos que a sua estátua de cera vai ser um sucesso com os fãs”.

O brasileiro curte férias na Espanha antes de se reapresentar ao Real Madrid e vive a expectactativa de conquistar sua primeira Bola de Ouro. O anúncio do vencedor será realizado no fim de outubro, em Paris.