Champions: Steaua Bucareste avança na fase preliminar com 11 a 1 no agregado

O tradicional Steaua Bucareste surpreendeu nesta primeira pré-eliminatória da Champions e atropelou o Virtus, de San Marino, com placar agregado de 11 a 1. Nesta terça-feira, o clube da Romênia venceu por 4 a 0, em casa, e confirmou a classificação para a próxima fase da competição. Malcom Edjouma, duas vezes, Alexandru Baluta e David Miculescu anotaram os gols da vitória no Estádio Ghencea.

Dessa maneira, o Steaua Bucareste segue vivo em busca de uma classificação para a fase de grupos da Champions. O tradicional clube da Romênia tem como maior conquista o título da principal competição de clubes da Europa na temporada 1985/86.

Jogos de volta da primeira pré-eliminatória da Champions:

Terça-feira (16/7):

Ballkani (Kosovo) (5) 1×2 (6) UE Santa Coloma (Andorra)*

Pyunik (Armênia) 0x1 Dínamo Minsk (Bielorrússia)*

Lincoln Red (Gibraltar)* (5) 0x1 (4) Hamrun Spartans (Malta)

HJK (Finlândia) 1×1 Panevézys (Lituânia)*

Celje (Eslovênia)* 2×1 Flora (Estônia)

Steaua Bucareste (Romênia)* 4×0 Virtus (San Marino)

FK De?i? (Montenegro) x The New Saints (País de Gales) – 16h

Shamrock Rovers (Irlanda) x Víkingur (Islândia) – 16h

Quarta-feira (17/7):

Struga (Macedônia do Norte) x Slovan Bratislava (Eslováquia) – 12h

Déifferdeng (Luxemburgo) x KÍ Klaksvík (Ilhas Feroe) – 14h

Dinamo Batumi (Geórgia) x Ludogorets (Bulgária) – 14h

Petrocub (Moldávia) x Ordabasy (Cazaquistão) – 14h

Egnatia (Albânia) x Borac (Bósnia e Herzegovina) – 16h

Larne (Irlanda do Norte) x Rigas (Letônia) – 16h

* Classificados para a segunda pré-eliminatória.

