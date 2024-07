Carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, é atingido por tiros

O carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, foi atingido por tiros na Linha Vermelha, via expressa no Rio de Janeiro. O veículo, que era conduzido pelo cunhado de Clarisse Alves, esposa do jogador, acabou alvejado após deixar o Aeroporto do Galeão.

A situação foi relatada pela própria Clarisse. Em sua conta no Instagram, a esposa de Luan fez um vídeo onde exibe os danos no carro, que possui pelo menos quatro marcas de tiros. Um dos projéteis chegou a atravessar o veículo e atingir o banco do carona. Ninguém ficou ferido.

Além das imagens, Clarisse também fez um desabafo sobre a segurança pública no país.

De acordo com o SBT, o veículo estava no aeroporto há duas semanas, desde o embarque de Luan para o México.

O zagueiro deixou o Palmeiras em junho após a venda para o Toluca por 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões). Luan segue treinando normalmente pelo clube mexicano.

