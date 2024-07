Gusttavo Lima participa de festança de gigante da Série A e joga empresário pra cima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima participou de uma baita festa para união do grupo de um gigante da Série A do Campeonato Brasileiro. O evento aconteceu na noite da última segunda-feira (15).

Lima, afinal, elogiou o empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, ainda no palco. Eles são amigos pessoais e o dono da Raposa deu uma camisa nova para o artista.

“Agora tem um proprietário, agora tem quem manda. Falei para os meninos, falei para os jogadores ali que, independentemente de contrato, de ‘grana’, do business, do negócio do futebol, a amizade que eles vão fazer com esse cara vale mais do que qualquer dinheiro desse mundo. Parabéns! Eu te amo”, declarou Gusttavo Lima.

O evento foi realizado na noite da última segunda-feira e tinha um objetivo claro: estreitar os laços entre jogadores, comissão técnica e SAF. Além de atletas, colaboradores do clube e familiares também foram convidados.

