CAS anula processo, e Gabigol perde efeito suspensivo para continuar jogando

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou, nesta terça-feira (16), o processo de Gabigol, do Flamengo. Com essa medida, o atacante perdeu o efeito suspensivo, e não pode mais atuar em jogos pelo time carioca. O motivo da anulação foi por falta de representante da União Federal.

Inicialmente, o julgamento de Gabigol, que chegou a viajar para a Europa, foi adiado por conta de um pedido da União Federal, que faz parte do processo e que alegou não ter sido notificada. Assim, não indicou um árbitro para o julgamento. Depois, a União solicitou o adiamento do julgamento, e obteve o “ok” do CAS.

Próximo passo

Agora, a defesa do jogador precisará entrar com um novo recurso para pedir, novamente, o efeito suspensivo. Assim, posteriormente, acontecerá o julgamento.

