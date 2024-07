Cristaldo recebe sondagens do exterior e quer valorização salarial do Grêmio

Cristaldo é o artilheiro do Grêmio na temporada, com dez gols marcados - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Grêmio vem se reforçando para qualificar o elenco após a abertura da janela de transferências, na última semana. Contudo, está de olho também em possíveis saídas. Um dos destaques da equipe na temporada, o meia Cristaldo recebeu sondagens de clubes estrangeiros nas últimas semanas e está em negociação com a diretoria. Afinal, ele deseja uma valorização salarial para permanecer em Porto Alegre, porém não descarta uma possível saída.

Clubes da Europa e da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, procuraram o staff do apoiador. O Grêmio, por sua vez, não deseja negociar o meia, que aguarda há meses uma valorização salarial, o que ainda não ocorreu, segundo o “ge”. Ele tem contrato até o fim de 2026.

Cristaldo vem sendo um dos principais destaques do Imortal desde o ano passado, quando disputou 54 partidas, com 11 gols e 12 assistências. Nesta temporada, é o artilheiro do time, com dez bolas na rede. Ele também deu quatro passes para os companheiros marcarem em 34 jogos.

O meia recupera-se de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita. O problema ocorreu na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última semana. Dessa maneira, tirou-o do duelo contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil, no último sábado.

Nesta quarta-feira (17), o Grêmio visita o São Paulo, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal está na 18ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados e dois jogos a menos que os concorrentes.

