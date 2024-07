Corinthians anuncia a contratação de André Ramalho

André Ramalho chega para reforçar o setor defensivo do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de André Ramalho. O zagueiro, que deixou o PSV, da Holanda, ao fim da última temporada europeia, assinou até o fim de 2026.

“É um prazer enorme estar vestindo esta camisa. Estou muito ansioso para poder jogar na (Neo Química) Arena. Conto com o apoio de todos”, afirmou.

André Ramalho já estava trabalhando no Timão para acelerar a adaptação ao clube e recuperar a forma física. No entanto, ele não está relacionado para o duelo desta terça-feira, diante do Criciúma, em casa.

No Corinthians, André Ramalho, de 32 anos, vai disputar posição com Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Pedro Tchoca.

André atuou em alguns times do futebol europeu

A princípio, a ideia do brasileiro é seguir na Europa, onde atua há mais de dez anos. Contudo, a chance de jogar pelo Corinthians também animou o defensor.

No futebol europeu, André Ramalho atuou pelo Red Bull Salzburg, USK Anif e Liefering, da Áustria, Bayer Leverkusen e Mainz 05, da Alemanha, além do PSV. Anteriormente, passou pela base de clubes como São Paulo, Palmeiras e RB Brasil.

Pela equipe dos Países Baixos, André Ramalho faturou o título do Campeonato Holandês na última temporada. Foram 29 jogos como titular nas 34 rodadas da competição. No total, foram 46 partidas, três gols e uma assistência em 2023/24.

Corinthians e Criciúma enfrentam-se às 21h (de Brasília) desta terça-feira, na Neo Química Arena. O Timão busca o triunfo para ficar mais perto de sair da zona do rebaixamento. Afinal, está em 17º lugar, a três do Vitória, primeiro clube fora da degola.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.