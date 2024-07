Vasco divulga relacionados para jogo contra o Atlético-GO

O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (16), os relacionados para o confronto contra o Atlético-GO, marcado para esta quarta (17), em Goiânia. E, como esperado, Coutinho e Payet estão fora da lista.

Os jogadores seguem no Rio de Janeiro para aprimorar a forma física e se prepararem para as rodadas que virão no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No comunicado, o Cruz-Maltino também informa, aliás, sobre João Victor e Estrella – jogadores atualmente lesionados.

Sem informar o tempo de recuperação, o Vasco noticiou que João Victor já faz atividades em campo, mas acompanhado de fisioterapia. Estrella, por sua vez, passou por cirurgia, o que demandará mais tempo para seu retorno. Ele ainda está no DESP (Departamento de Saúde e Performance) após a intervenção cirúrgica, sem treinar em campo, porém.

Confira o comunicado

João Victor: o atleta evolui no tratamento com atividades no campo acompanhado da fisioterapia;

Payet: o atleta já treina com o grupo em fase avançada de transição.

Estrella: segue o protocolo com o DESP, realizando trabalho com a fisioterapia.

Se eles e Coutinho estão fora, Rafael Paiva promove duas entradas na lista. O jovem atacante GB, de 19 anos, que ainda não estreou entre os profissionais, e Galdames. O chileno não era relacionado há quatro jogos, ou seja; desde o compromisso contra o Botafogo, dia 29 de junho, pela 13ª rodada.

Agora, a lista de relacionados

