Aderlan sofre lesão grave no joelho e só volta a jogar pelo Santos em 2025

O Santos perdeu um jogador importante para a sequência da temporada. Afinal, o lateral-direito Aderlan passou por exames médicos nesta terça-feira (16) e foi constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Dessa maneira, vai passar por cirurgia nos próximos dias e só volta a atuar em 2025.

A lesão de Aderlan ocorreu no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na última segunda-feira (15), no momento em que foi desarmar um jogador adversário. Ele foi retirado de maca do gramado e deixou a Vila Belmiro carregado por funcionários do Santos.

O Peixe ainda não divulgou detalhes da cirurgia, tampouco da data, que deve ocorrer na próxima semana. De uma forma geral, a recuperação neste tipo de lesão é de oito a dez meses. No entanto, depende de cada jogador.

O técnico Fábio Carille, agora, tem o jovem JP Chermont e Rodrigo Ferreira como opções para a posição. Hayner, que estava atuando na lateral esquerda, pode voltar a ser utilizado na direita, sua função de origem.

Furch pode ser outro desfalque no Santos

Quem também poderá ser desfalque nos próximos jogos é Julio Furch. O centroavante deixou o duelo com o Ituano por conta de dores no trapézio e teve diagnosticada uma lesão muscular no local. Dessa maneira, o jogador já iniciou o tratamento com os fisioterapeutas.

Assim, Furch deve ser ausência no duelo contra o Vila Nova, em Goiânia. O jogador será reavaliado diariamente antes de ser liberado para treinar com os companheiros. A equipe do Centro-Oeste está em segundo na Série B, um ponto atrás do Santos.

Quem está perto de retornar é o meia Giuliano, que iniciou transição no gramado juntamente com a equipe de fisioterapia do clube. Ele ainda não fez contato com bola, porém deu importante passo para voltar a jogar.

