Atacante do Milan e da seleção de Portugal curte férias no Rio

Rafael Leão fez parte do grupo de Portugal que acabou eliminado nas quartas de final da Eurocopa - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

O atacante Rafael Leão está no Rio de Janeiro para curtir suas férias. O jogador do Milan, que disputou a Eurocopa com Portugal, usou as redes sociais para registrar momentos na cidade maravilhosa.

Nas imagens publicadas no Instagram, o jogador aparece em dois momentos: no primeiro, dentro de uma residência, mais agasalhado. Já no segundo, na beira da praia, Leão entra no clima mais carioca: camisa regata, bermuda jeans e chinelo com a bandeira do Brasil. Além disso, o atacante segura um copo de caipirinha.

Aos 25 anos, o jogador português é um dos principais jogadores do Milan. Na última temporada, Rafael Leão disputou 29 jogos no Campeonato Italiano, marcando nove gols e dando nove assistências.

Cobiçado no mercado, o atacante tem contrato até 2028 com os Rossoneros e uma multa rescisória de 175 milhões de euros (pouco mais de 1 bilhão de reais).

