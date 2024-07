Grêmio goleia Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

O Grêmio aplicou uma sonora goleada no Cruzeiro, por 4 a 2, em duelo disputado na tarde desta terça-feira (16), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. A partida foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com a vitória, o Grêmio subiu duas posições e chegou a 22 pontos, na sexta colocação. Já o Cruzeiro segue na terceira posição, com 24 somados.

O Grêmio começou vencendo a partida com gol de Cheron, logo aos 2 minutos. Tevis empatou, aos 20. Aos 38, Freitas conseguiu o segundo gol do Tricolor. Já na etapa complementar, Athos Thawan e Gouveia ampliaram. No finalzinho, Pedrão fez o segundo da Raposa.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Bragantino, na quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o Grêmio enfrenta o Goiás, fora de casa, no mesmo dia, mas às 15h30.

