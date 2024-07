Botafogo desiste da contratação do uruguaio Facundo Bernal

Defensor Sporting's midfielder Facundo Bernal celebrates after scoring against Puerto Cabello during the Copa Libertadores' first phase football match between Puerto Cabello and Defensor Sporting at the Misael Delgado stadium in Valencia, Venezuela on February 6, 2024. (Photo by Juan Carlos Hernandez / AFP) (Photo by JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Botafogo desistiu oficialmente da contratação de Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai. A diretoria alvinegra entende que não é o momento para a contratação de jogadores no meio de campo, setor que está bem servido no elenco de Artur Jorge.

Facundo, aliás, tem uma multa de aproximadamente R$ 32 milhões. Assim, o alvinegro disputava a contratação com o Fluminense, que fez uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares por 85% dos direitos do atleta. A proposta foi negada, mas as conversas entre as partes seguem.

Botafogo tem setor de meio de campo recheado

Todavia, o meio de campo no Botafogo conta com Marlon Freitas, Allan (recém-contratado), Tchê Tchê, Gregore e Kauê. Facundo era visto como um jogador com bastante potencial, mas entende-se no clube que não é o momento para investimentos dessa forma.

O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. Porém, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina. Uma de suas maiores virtudes é a facilidade de sair jogando e a jogada aérea, afinal, ele tem 1,87 m de altura.

