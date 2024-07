Fofana, do Chelsea, condena argentinos: ‘Racismo desinibido’

O zagueiro francês e companheiro de Enzo Fernández no Chelsea, Fofana, condenou os atos racistas dos jogadores argentinos durante a comemoração pela conquista da Copa América. Os insultos aconteceram no ônibus da delegação argentina, que transmitiu ao vivo em uma rede social. Todavia, além de racismo, eles fizeram ataques transfóbicos diretamente relacionados ao atacante Mbappé.

“O futebol em 2024: racismo desinibido”, escreveu o francês, disse o jogador da seleção da França e do Chelsea, também por meio de rede social.

Veja mais: Federação da França pedirá punição a jogadores da Argentina por racismo

Fofana, aliás, é um dos cinco jogadores do Chelsea. Bastante irritado com a situação, ele deixou de seguir Enzo, seu companheiro de clube. Os outros franceses do elenco londrino são os zagueiros Disasi e Badiashile, o lateral Malo Gusto, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku.

“Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana. O pai deles é cambojano. Mas no passaporte: francês”, diz a letra da música.

A federação da França cobrará da AFA, que administra o futebol argentino, explicações e punições sobre a canção. A FIFA também deve intervir. Entretanto, nenhum jogador da seleção campeã do mundo se manifestou até o momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook