Atlético pressiona, mas só empata com o Juventude pelo Brasileirão

Atlético empata com Juvende no Mané Garrincha - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

O Atlético tentou, mas não conseguiu a sua segunda vitória consecutiva pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, o Galo só empatou com o Juventude por 1 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada da competição. A equipe mineira saiu na frente com reestreante Junior Alonso, mas a equipe de Caxias do Sul deixou tudo igual com Jean Carlos, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético permanece na 10ª posição, com 22 pontos. O Juventude, por sua vez, fica na 12ª colocação, com 20. Agora, os times voltam a campo no domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. O Galo encara o Vasco, às 16h, na Arena MRV, enquanto o time Jaconero enfrenta o São Paulo, às 18h30, também no Mané Garrincha.

Galo intenso e Papo fica com eficiência

Com reestreias, o Atlético entrou em campo com novo ânimo para tentar embalar uma sequência de vitórias. Logo de início, o Galo tomou o controle do jogo e criou as melhores chances. Além disso, o restreante Junior Alonso abriu o placar em um gol despretensioso. O zagueiro apareceu no ataque e fez um cruzamento da esquerda, mas bola tomou rumo do gol e enganou o goleiro Mateus Claus. Depois disso, Scarpa e Paulinho colocaram uma bola na trave, mas estavam impedidos. O Juventude, por sua vez, enfrentou dificuldades e sair da marcação do Galo. Entretanto, futebol é bola na rede. No fim, Jean Carlos recebeu livre em contra-ataque e chutou forte para empatar o placar. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Atlético insiste, mas nada…

O Atlético tentou manter o mesmo ímpeto, mas a intensidade durou pouco tempo. O Galo até tinha a posse de bola, mas não encontrou tantos espaços e faltou tramas com mais velocidade. Contudo, Hulk chegou a fazer um belo gol por cobertura, mas na jogada anterior Alan Franco fez falta em Abner. O VAR chamou o árbitro, que anulou o gol. Já nos acréscimos, Vargas quase colocou o Galo na frente, mas a defesa adversária salvou. Do outro lado, o Juventude ficou melhor postado na defesa, mas muito impreciso nas jogadas de contra-ataque ataque por erro de passe ou tomadas de decisões equivocadas. Luís Oyama quase marcou no fim, mas desperdiçou.

Juventude 1 x 1 Atlético

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Data e hora: 16/07/2024, às 19h (horário de Brasília)

JUVENTUDE: Mateus Claus; Gabriel Inocêncio, Abner, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama, 8’/2°T), Jean Carlos (Mandaca, 33’/2°T); Erick Farias (David, 8’/2°T), Lucas Barbosa (Ewerthon, 26’/2°T) e Gabriel Taliari (Carillo, 26’/2°T). Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso (Alan Kardec, 35’/2°T), Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Eduardo Vargas, 28’/2°T), Gustavo Scarpa, Bernard (Palacios, 42’/2°T); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Junior Alonso, 17’/1°T (0-1); Jean Carlos, 42’/1°T (1-1)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartão amarelo: Jean Carlos, Abner (JUV), Guilherme Arana (CAM)

Cartão vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.