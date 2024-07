Fluminense divulga biometria facial no Maracanã a partir de agosto

Torcida do Fluminense precisará fazer biometria facial a partir de agosto - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (16) a implementação da biometria facial no estádio do Maracanã, a partir do dia 4 de agosto. Nas redes sociais, o clube orientou seus torcedores a fazerem o cadastro, que será obrigatório para a compra de ingressos e acesso aos jogos.

Desse modo, o tricolor carioca se alinha à Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023 – LGE), que estabelece a adoção obrigatória da tecnologia em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas em até dois anos, intensificando sua atuação no combate ao cambismo.

No futebol carioca, aliás, o Vasco, Botafogo e Flamengo já utilizam a biometria facial desde o início da temporada atual. O time de Mano Menezes volta a campo no domingo (21), quando enfrenta o Cuiabá fora de casa. Todavia, o próximo jogo em seus domínios será diante do Palmeiras dia 24 de julho.

Veja como fazer a biometria no Fluminense e atendimento O cadastro da biometria facial deve ser feito no site fluminense.bepass.com.br e é válido para sócios, convidados e torcedores em geral. Telefone: (21) 3512-2500

Chat: https://sac-fluminense.ascbrazil.com.br

E-mail: falameusocio@fluminense.com.br

Horário: Segunda a Sexta – 9:00 às 21:00 / Sábado – 10:00 às 16:00 Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.