Bento detalha conversa com Taffarel, antes de saída do Athletico

Bento deixa o Furacão e atuará no futebol do Oriente Médio - (crédito: Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

O goleiro Bento embarcou nesta terça-feira (16) para o Oriente Médio, onde atuará pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. O Athletico negociou sua transferência e ele revelou detalhes de uma conversa com Taffarel.

Bento, aliás, esteve com o ídolo brasileiro durante suas aparições na Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, atuando como titular, e manteve contato com o preparador de goleiros atual da amarelinha.

“Conversei com Taffarel para saber se eles continuariam me avaliando. Era uma hipótese se minha ida para a Arábia poderia interferir. Eles me asseguraram que nada mudaria, que continuaria sendo avaliado. Seguirei dando o meu melhor e coisas boas vão acontecer”, disse Bento, que deixa o Furacão.

Bento atuará com Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Em seu novo clube, o goleiro atuará ao lado de estrelas do futebol internacional, incluindo o craque Cristiano Ronaldo. Assim, Bento mostrou-se feliz com o projeto apresentado durante as negociações.

“Com certeza conta a favor (jogar com CR7), é o Cristiano Ronaldo. Claro que a decisão não se baseou nisso, mas sim no projeto. A Liga está crescendo muito, e farei parte de um projeto que visa desenvolver ainda mais jogadores jovens. Serei pioneiro nisso”, resumiu o atleta.

