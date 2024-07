Corinthians derrota Criciúma na estreia de Ramón Díaz

Nesta terça-feira (16), o Corinthians sofreu, mas derrotou o Criciúma por 2 a 1 na Neo Química Arena, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Romero e Cacá para o Timão e Claudinho a favor do Tigre. Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos 15 pontos e permanece na 17ª colocação. Já o time catarinense está com 17 pontos, na 14ª posição.

Calendário

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Bahia, em Salvador. Enquanto isso, o Criciúma busca a sua recuperação diante do Flamengo, no Maracanã.

Primeiro tempo do Criciúma

Como não poderia ser diferente, o Corinthians iniciou o jogo em cima do Criciúma e tentou sufocar o adversário. Porém, a primeira grande chance foi do Criciúma. Barreto saiu na cara de Hugo Souza e o goleiro fez milagre. A resposta do Timão veio com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu em velocidade e parou em ótima defesa de Gustavo. Na sobra, Romero bateu fraco e o zagueiro tirou do caminho do gol.

Por falar em gol, a bola parou no fundo da rede aos 41 minutos. Em chute de fora da área, Claudinho arriscou, a bola pegou no tornozelo de Cacá e enganou o goleiro Hugo Souza, 1 a 0.

Segundo tempo de vira do Corinthians

Nos primeiros minutos na volta do intervalo, o Tigre não se limitou a ficar no campo de defesa. Com efetividade, foram duas chances claras antes dos cinco minutos. Na primeira, Arthur Caíke soltou o pé e Hugo Souza mandou para escanteio. Na sequência, Wilker cabeceou forte e o camisa 1 fez nova intervenção.

Sem matar o duelo, o Criciúma viu o Corinthians aproveitar a sua chance com Ángel Romero. Em rara descida de Hugo, o lateral-esquerdo achou o paraguaio, que pegou de primeira e venceu Gustavo, 1 a 1. O gol embalou o Alvinegro. Na pressão, Igor Coronado levantou na grande área e Cacá, sozinho, cabeceou para a rede, 2 a 1.

Com a vantagem, o Timão segurou o ímpeto ofensivo e deu campo ao Criciúma. Porém, o Tigre encontrou dificuldade para chegar com perigo. O único lance veio em erro de Fagner. O lateral do Timão errou e Vizeu assustou em finalização de fora da área.

CORINTHIANS 2 X 1 CRICIÚMA

17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Data: 16/7/2024 (terça-feira)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 43.241 (42.965 pagantes)

Renda: R$ 2.684.764,50

Gols: Claudinho 41’/1°T (0-1); Ángel Romero 8’/2°T (1-1); Cacá 16’/2°T (2-1)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres, 33’/2ºT), Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana e Garro (Ryan, 33’/2ºT); Ángel Romero (Fagner, 39’/2ºT), Wesley (Igor Coronado, 9’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Miguel Trauco, 37’/2ºT); Barreto, Newton, Matheusinho (Allano, 13’/2ºT) e Fellipe Matheus (Felipe Vizeu, 29’/2ºT); Artur Caíke (Bolasie, 29’/2ºT) e Éder (Ronald Lopez, 13’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Raniele (COR) – (CRI)

Cartão vermelho: –

