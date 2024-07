Facundo Bernal vira prioridade no Fluminense

Puerto Cabello's forward Miku (L) and Defensor Sporting's midfielder Facundo Bernal fight for the ball during the Copa Libertadores' first round second leg football match between Defensor Sporting and Puerto Cabello at the Centenario stadium in Montevideo on February 13, 2024. (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP) (Photo by DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Fluminense tem um forte desejo de contratar o volante Facundo Bernal, do Defensor-URU. Com a desistência do Botafogo, o caminho fica mais fácil para negociar com o jogador. O Tricolor, inclusive, prioriza a contratação do atleta uruguai0, que pode ser o substituto de André. A informação inicial é da Trivela.

A primeira proposta do Fluminense, de US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos, foi recusada. Os uruguaios, entretanto, seguem nas tratativas com o Flu.

Apesar da recusa, o Flu segue forte na contratação. O presidente Mário Bittencourt e o diretor de planejamento Fred passaram todo o dia em negociações com Alberto Ward, mandatário do Defensor, para alinhar valores com o desejo de Facundo.

O Tricolor ainda conta com um trunfo, pois a vontade de Facundo Bernal é de jogar no Brasil e, além disso, gostou da proposta tricolor. A multa rescisória do jovem é de US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões). O clube pretendia oferecer US$ 3 milhões pela mesma fatia que tentou, mas estuda uma proposta ainda maior, por uma porcentagem menor dos direitos econômicos de Facundo Bernal.



O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. Porém, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina. Uma de suas maiores virtudes é a facilidade de sair jogando e a jogada aérea, afinal, ele tem 1,87 m de altura.

Até o momento, o Fluminense já acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna. Apenas o ‘Monstro’ já pode estrear pelo Tricolor.

