Roger Machado destaca procura do Internacional, mas nega acerto

Roger Machado, técnico do Juventude, analisa proposta do colorado - (crédito: Foto: Fernando Alves/E.C Juventude)

O técnico Roger Machado afirma ter recebido contato do Internacional, mas nega ter acertado com o Colorado. Por outro lado, o Juventude, seu clube atual, pensa em valorizar seu técnico.

Roger, aliás, esteve na beira do campo no empate do Juventude contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu em Brasília, com mando de campo do time gaúcho.

“Recebi um contato no qual o clube foi comunicado do processo antes de dar outro passo. Depois disso, evoluiu, parou e, atualmente, sou o treinador do Juventude e estou muito feliz aqui. Não houve acerto até agora. Sei que o clube está buscando esforçar para valorizar minha permanência. E isso, sem dúvida nenhuma, no momento de tomar a decisão, pesa muito. A sequência do trabalho, o ambiente, os atletas. Isso também faz o profissional refletir. Sou o treinador do Juventude atualmente, e me sinto muito feliz nesse lugar. Mas o futebol é dinâmico”, disse o técnico do Juventude.

Todavia, o Internacional demitiu o técnico argentino Eduardo Coudet justamente após a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude de Roger Machado. Por fim, o comandante analisará prováveis cenários de mudança de clubes.

Internacional segue com técnico interino

O Internacional também procurou o técnico português Sérgio Conceição, ex-Porto, mas ele afirmou não ter vontade de atuar no futebol brasileiro. Assim, quem dirige o Colorado até o momento interinamente é Pablo Fernandez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.