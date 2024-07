Cacá exalta a competitividade do Corinthians diante do Criciúma

Nesta terça-feira (16), o Corinthians derrotou o Criciúma por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória saíram na etapa final com Ángel Romero e zagueiro Cacá. O triunfo levou o time paulista ao 17º lugar, com 15 pontos conquistados.

Na saída de campo, o defensor exaltou a competitividade da equipe ao longo da partida. Segundo Cacá, o espírito de luta foi fundamental para a virada acontecer.

“Hoje é o que todo mundo que assistiu viu a intensidade, a entrega de todo mundo, competindo a todo lance. Isso foi essencial para a nossa vitória. Estou muito feliz de viver esse momento de marcar gols, mas é fruto de muito trabalho. Estou me dedicando muito e é isso aí, mais um gol”, declarou Cacá.

Vale citar, que desde a sua chegada ao Corinthians, Cacá já marcou cinco gols, sendo três deles no Brasileirão. Sendo assim, ele assume o posto de artilheiro do time na competição nacional.

O próximo jogo do Corinthians é no domingo (21). Em Salvador, os comandados de Ramón Díaz encaram o Bahia, na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília).

