São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (17), São Paulo e Grêmio se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no MorumBIS e a bola começa a rolar a partir das 20h (de Brasília). No duelo dos Tricolores, melhor para o paulista, que está em sexto na classificação, com 27 pontos. Enquanto isso, os gaúchos estão na 18ª colocação, com 11 pontos.

Onde assistir

O duelo entre São Paulo e Grêmio será transmitido pelo Premiere, a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o São Paulo

Logo depois de emplacar quatro vitórias consecutivas, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG e a arbitragem tirou Luis Zubeldía do sério. Com alguns dias de folga longe dos gramados, a expectativa é que o time e, principalmente o treinador, tenham esquecido de todas as polêmicas em Minas Gerais. Além disso, o time precisa dos três pontos para continuar na zona de classificação a Libertadores da América. Na escalação, o zagueiro Alan Franco e o volante Luiz Gustavo estão suspensos.

Como chega o Grêmio

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai ao MorumBIS pressionado. O time de Renato Gaúcho não consegue render e a torcida exige uma resposta o mais rápido possível. Como se a classificação não fosse o bastante, o treinador acumula desfalques para montar o time. Na defesa, Kannemman (suspenso), Gustavo Martins(poupado) e Jemerson (não relacionado) estão fora. O volante Edenilson também é baixa por conta do desgaste muscular. Ou seja, o treinador vai precisar quebrar a cabeça.

SÃO PAULO X GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data e horário: 17/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi, Wellington; Bobadilla, Alisson, Luciano; Lucas, Ferreira, Calleri. Técnico: Luis Zubeldia.

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pepê, Soteldo; Gustavo Nunes, Pavón. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.