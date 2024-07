Como Felipe Anderson pode atuar no Palmeiras? veja opções

O meia Felipe Anderson teve seu nome registrado no BID e poderá fazer sua estreia pelo Palmeiras. Ele, aliás, foi relacionado para o duelo contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (17). Mas como poderá atuar o jogador na equipe de Abel Ferreira?

O novo camisa 9, após a saída de Endrick, pode fazer a ponta direita, mas a posição é atualmente ocupada pela grande estrela da base, Estêvão. Por outro lado, Felipe Anderson pode realizar outras funções.

Desse modo, Felipe deve atuar no meio de campo, setor bastante disputado no Palmeiras, que conta com Raphael Veiga, além de Rômulo, seu reserva imediato. Assim, sobra a ponta esquerda, já que o jogador desempenhou as três funções em seu último clube, a Lazio, da Itália.

Todavia, o próprio jogador revelou em entrevista que pode desempenhar a função de falso 9. Como é um atleta versátil, que sai bastante da área, será útil na função para o time de Abel Ferreira. Entretanto, disputará posição com Flaco López, que vive grande momento na temporada, somando 15 gols até agora.

“Nas duas últimas temporadas, joguei também como falso 9, com liberdade para me movimentar. É uma posição que gosto”, disse o jogador, explicando em quais setores pode atuar.

Por fim, o jogador deve começar como reserva e ir ganhando espaço gradualmente, dependendo de suas atuações iniciais no Palmeiras.

