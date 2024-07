Após tropeços, Flamengo tem chance de se redimir no Brasileirão

O Flamengo desperdiçou pontos importantes nas últimas rodadas do Brasileirão. No entanto, os jogadores rubro-negros agora contam com uma sequência favorável pela frente. Afinal, os próximos jogos do campeonato são Criciúma, Vitória e Atlético-GO, que não vivem um bom momento na temporada.

Sequência do Flamengo

Criciúma, Vitória e Atlético-GO não vêm fazendo uma campanha constante e estão nas últimas colocações da tabela de classificação. Assim, os comandados de Tite, que não vencem há duas partidas, podem aproveitar este mau momento dos adversários e embalar uma sequência positiva na competição.

Classificação do Brasileirão

3° lugar: Flamengo – 31 pontos

14° lugar: Criciúma – 17 pontos

16° lugar: Vitória – 15 pontos

19° lugar: Atlético-GO – 11 pontos

Além da diferença de pontos na tabela de classificação, existe um outro componente favorável pelo lado do Flamengo. Afinal, Tite também conta com retornos importantes nos próximos jogos. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, convocados pelo Uruguai na Copa América, se reapresentam ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira (17/07). Além disso, Bruno Henrique e Everton Cebolinha vêm se recuperando de lesão e devem retornar neste fim de semana.

Próximos jogos do Flamengo

20/07: Fla x Criciúma – Mané Garrincha

24/07: Vitória x Fla – Barradão

28/07: Fla x Atlético-GO – Maracanã

O Flamengo vinha lidando bem com os desfalques da Copa América e estava na liderança isolada do Brasileirão. Entretanto, depois dos tropeços para Cuiabá e Fortaleza no Maracanã, os jogadores rubro-negros caíram para terceira colocação. O time de Tite agora está com dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

