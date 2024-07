Thiago Alcântara volta ao Barcelona e fará parte da comissão técnica

Dias depois de anunciar a aposentadoria, Thiago Alcântara está de volta ao Barcelona. Desta vez, o ex-jogador assumirá um cargo diferente. Afinal, o clube catalão anunciou, nesta quarta-feira (17), que o meia irá integrar a comissão técnica de Hansi Flick para adquirir experiências como treinador.

Dessa forma, ele estará com a equipe principal na pré-temporada, que acontecerá nos EUA. A princípio, o Barça vai disputar três amistosos em solo americano, contra o Manchester City, Real Madrid e Milan.

Isso acontece, pois Thiago sempre teve uma boa relação com Hansi Flick desde os tempos em que defendia as cores do Bayern de Munique. Na temporada 2019/20, o alemão conquistou a tríplice coroa sob o comando da equipe bávara.

O atleta retorna ao Barcelona onze anos depois. Ele já teve experiências com dois dos principais treinadores das últimas décadas, como Pep Guardiola e Jürgen Klopp, e pretende seguir a carreira após pendurar as chuteiras, aos 33 anos.

???? @Thiago6 está de volta ao Barça para seguir com a sua formação como técnico. ?????? pic.twitter.com/vreZl1kn5t — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 17, 2024

Por fim, vale lembrar que o jogador estava no Liverpool desde 2020, mas convivia com muitas lesões e praticamente não atuou na última temporada. Dessa maneira, o clube inglês informou que não renovaria o contrato do meia, que encerrou no último dia 30 de junho. Filho do tetracampeão Mazinho, ele disputou 533 partidas na carreira, sendo 46 pela seleção da Espanha.

