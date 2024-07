Karoline Lima se posiciona após Militão pedir guarda da filha: ‘Tudo vai se resolver’

Militão e Karoline travam novam disputa judicial. Isso porque o zagueiro entrou com uma ação na Justiça, no dia 10 de julho, para solicitar a guarda de sua filha Cecília e levá-la para Madri. Exatamente após a criança completar dois anos.

Assim, a influenciadora Karoline Lima utilizou sua conta no Instagram para se manifestar sobre o caso. Ela indicou que já tomou conhecimento da situação e minimizou a possibilidade de qualquer cenário negativo.

“Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. Tudo vai se resolver”, assegurou a mãe de Cecília.

Militão tenta levar filha para Madri

O desejo de Militão é que a criança passe a morar com ele em Madrid. Afinal, ele recentemente se casou com Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, com quem teve dois filhos. Assim como, o atual namorado de Karoline. Aliás, ela e Cecília vivem com o defensor do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro.

“Considerando ser o genitor quem melhor reúne condições de estar à frente da criação e educação de Cecília, determinar a alteração da guarda da criança, de modo que esta passe a residir com o autor, em Madrid”, alegou na petição o advogado do jogador do Real Madrid.

Em seguida, a defesa da influenciadora contra-argumentou.

“Karoline é uma mãe exemplar, que há anos tem sofrido assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho, colocando-o contra o outro genitor”, justificou em entrevista à revista “Quem”.

A propósito, Militão alugou uma mansão na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por sinal, o imóvel fica poucos quilômetros de distância para a casa de Léo Pereira. Ele e sua companheira escolheram a cidade para passar parte de suas férias depois da disputa da Copa América. Bem como pelo fato de que Vini Jr vai realizar uma festa de três dias, evento em que são esperados. Por sinal, foi também uma decisão estratégica, pois a intenção de Tainá Castro é se mudar com os filhos para Madrid no segundo semestre desse ano.

Briga judiciais anteriores com Karoline

Os dois já tiveram algumas disputas judiciais. Em maio, por exemplo, Karoline fez acusações de que Militão demitiu a babá que cuidava de Cecília. Além de cancelar as aulas de natação da filha. De acordo com relato da influenciadora, o desligamento ocorreu depois que ela se mudou para o Rio de Janeiro para morar com Léo Pereira.

Tal denúncia ocorreu depois de Militão entrar com um processo na Justiça. O defensor da Seleção Brasileira argumentava que Karoline impedia que sua filha, na época com um ano, viajasse para ficar com ele por um período na Espanha. Mais recentemente, o zagueiro do Real Madrid também tentou evitar que a ex-companheira pudesse citá-lo nas redes sociais. Além de reclamar de exposição abusiva de Cecília e, consequentemente, prejuízo a sua reputação.

