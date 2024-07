Gabriel Milito avalia contratação de Fausto Vera: ‘Bendito problema’

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, avaliou de maneira positiva a contratação do volante Fausto Vera. Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, no Mané Garrincha, em Brasília, o treinador elogiou o atleta.

“Fausto Vera é um grandíssimo jogador. Conto muito com ele, por isso chegou, como com outros jogadores que atuam na posição dele. Agora tenho esse bendito problema de deixar um jogador bom ou muito bom no banco comigo, pois não podemos jogar com 12, 14, 15 jogadores”, iniciou.

O Galo passou por vários problemas durante junho e metade de julho. Afinal, tinha uma série de atletas lesionados, suspensos ou nas seleções. Com as novas contratações, o treinador sabe que agora parte dos seus problemas está resolvido.

“Prefiro isso do que ocorreu no último mês, foi muito custoso organizar em cada jogo o time, pois não tínhamos a quantidade que hoje temos”, completou.

O Atlético confirmou na última segunda-feira a contratação de Fausto Vera. Para contratar o volante, o Atlético precisou pagar 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões), além de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) por metas em contrato. O valor é por 70% dos direitos do jogador.

Pesou a favor do Atlético o nome de Gabriel Milito. O treinador trabalhou com Vera no Argentinos Juniors. Aliás, o treinador indicou o atleta para o Galo.

