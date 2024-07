Jogador da seleção japonesa é detido por agressão sexual

A recente contratação do Mainz 05, Kaishu Sano acabou detido por agressão sexual após denúncia de uma mulher de 30 anos. O caso, segundo relatos da mídia japonesa, ainda envolveu outros dois homens e ocorreu no último domingo (14) em um hotel.

Segundo informações da televisão japonesa NHK, Kaishu estava jantando com os amigos no hotel, em Tóquio, antes do crime. A mulher buscou auxílio imediatamente após o ocorrido e acionou a polícia, que deteve o trio ainda próximo ao local.

MAINZ SE MANIFESTA SOBRE AGRESSÃO

O clube detentor dos direitos de Kaishu, o Mainz 05, se manifestou nas redes sociais após a repercussão do caso. Em nota, o time mostrou-se surpreso com a notícia, mas optou por não fazer comentários até que o assunto seja esclarecido.

KAISHU SANO

O jogador japonês de 23 anos chegou ao Mainz no início de julho por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões na cotação atual). Com passagem também pelo Kashima Antlers, Kaishu defendeu a seleção japonesa em quatro partidas na carreira.

