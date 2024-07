Barcelona-EQU x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h

Barcelona de Guayaquil e RB Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira (17/7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Quem avançar garante uma vaga nas oitavas de final. O jogo chegou a correr risco de adiamento por causa do acidente caseiro do goleiro Cornejo, do time equatoriano de 20 anos, que caiu no banheiro e teve morte cerebral nesta terça-feira. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a sua transmissão a partir das 20h. O comando da jornada esportiva e a narração estão com Diego Mazur.