Sem notificação do CAS, Gabigol treina no Flamengo

Gabigol, atacante do Flamengo, treinou no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira (17). Apesar da decisão do CAS por anular o efeito suspensivo do jogador, com a anulação do processo, o mesmo utilizou as instalações do Rubro-Negro, uma vez que nem ele, nem o clube receberam a notificação da entidade.

Segundo o “Ge”, o treino do Flamengo estava marcado para começar às 9h. Gabigol, no entanto, chegou ao centro de treinamento por volta das 08h25. Enquanto o clube carioca não recebe a notificação da punição, 0 atacante segue integrado às atividades.

Entenda o caso!

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou, na segunda-feira, o processo de Gabigol. Com isso, o camisa 99 perdeu o efeito suspensivo, e não pode mais atuar em jogos pelo time carioca. O motivo da anulação foi por falta de representante da União Federal no julgamento na Suíça.

No entanto, apesar da decisão da entidade, o Flamengo ainda não recebeu o comunicado oficial sobre essa decisão.

