Luan Brito volta de empréstimo e fica à disposição no Fluminense

Luan Brito em ação, no treinamento do Fluminense - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Após encerrar empréstimo junto ao Porto, de Portugal, o atacante Luan Brito voltou a treinar com o elenco principal do Fluminense, no CT Carlos Castilho. Assim, o jogador, de 21 anos, está à disposição do técnico Mano Menezes para a sequência da temporada. A informação é do portal “ge”.

Na última semana, o Tricolor conseguiu regularizar a situação do atleta, que é cria da base. Ele, portanto, já pode atuar pelo Campeonato Brasileiro, caso o treinador opte por utilizá-lo.

Filho do ex-atacante tricolor Marco Brito, que atuou pelo clube entre 1995 e 2003, o jovem foi vice-artilheiro na campanha do título do carioca na base, em 2021, com 7 gols. Ele, inclusive, foi o maior goleador tricolor da temporada na categoria, com 16 bolas na rede em 33 jogos. No ano seguinte, fez 12 gols em 26 jogos também na base.

Por fim, em 2023, chegou ao Porto, por empréstimo, com opção de compra no valor de € 4,5 milhões, somando a parte fixa e os possíveis bônus (algo em torno de R$ 25,5 milhões). Como o clube português não ativou a cláusula, Luan Brito está de volta ao Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.